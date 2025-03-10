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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...
Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:32

Son dakika haberi: Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona eriyor. Günün erken saatlerinde deneyimli teknik adam ile yönetim kurulu arasında yaklaşık 4 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantının ardından tarafların yollarını ayırdığını açıklaması bekleniyor. 72 yaşındaki teknik adam, saat 16:00'da yapılacak antrenmanda da takımın başında yer almayacak. İşte Şenol Güneş'in yerine geçeceği iddia edilen adaylar...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

Son olarak sahasında Hatayspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona eriyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

Deneyimli teknik adam, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu ile bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

ANTRENMANA ÇIKMAYACAK

Yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası Şenol Güneş'in, saat 16.00'da yapılacak olan antrenmana çıkmayacağı öğrenildi.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

FUTBOL DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ

Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'e sürpriz bir teklifte bulundu.

Son dakika haberi: Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...

Karadeniz devi, tecrübeli teknik adama Futbol Genel Direktörlüğü teklif etti.