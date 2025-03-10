Giriş Tarihi: 10.03.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
15:32
Son dakika haberi: Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! İşte yerine geçecek adaylar...
Son dakika haberi: Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona eriyor. Günün erken saatlerinde deneyimli teknik adam ile yönetim kurulu arasında yaklaşık 4 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Yapılan toplantının ardından tarafların yollarını ayırdığını açıklaması bekleniyor. 72 yaşındaki teknik adam, saat 16:00'da yapılacak antrenmanda da takımın başında yer almayacak. İşte Şenol Güneş'in yerine geçeceği iddia edilen adaylar...