Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:39
Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldızına dev talip! Şenol Güneş'in vazgeçilmeziydi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kritik Eyüpspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Trabzonspor, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş mücadelesine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in öğrencileri yenilmezlik serisini sürdürmek isterken bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın önemli oyuncularından bir isme sezon sonunda köklü kulüpten teklif yapılacağı öne sürüldü. İşte flaş iddianın detayları...