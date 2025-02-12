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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldızına dev talip! Şenol Güneş'in vazgeçilmeziydi...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:39

Son dakika haberi: Trabzonspor'un yıldızına dev talip! Şenol Güneş'in vazgeçilmeziydi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kritik Eyüpspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Trabzonspor, hafta sonunda oynanacak Beşiktaş mücadelesine hazırlanıyor. Şenol Güneş'in öğrencileri yenilmezlik serisini sürdürmek isterken bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı. Takımın önemli oyuncularından bir isme sezon sonunda köklü kulüpten teklif yapılacağı öne sürüldü. İşte flaş iddianın detayları...

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yıldızına dev talip! Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yıldızına dev talip! Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi...

Dört maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da seriyi sürdürmek istiyor. Öte yandan Karadeniz devi için bir transfer iddiası gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Trabzonspor’un yıldızına dev talip! Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi...

MALHEIRO'YA KANCA

Trabzonspor'un sezon başında Boavista'dan transfer ettiği Pedro Malheiro için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yıldızına dev talip! Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi...

Portekiz basını 24 yaşındaki sağ bekin ülkesinden ilgi olduğunu öne sürdü.

Son dakika haberi: Trabzonspor’un yıldızına dev talip! Şenol Güneş’in vazgeçilmeziydi...

BENFICA BOMBASI

O Jogo'nun haberine göre Portekiz'in önde gelen kulüplerinden Benfica, Pedro Malheiro'yu radarına aldı.

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