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Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış
Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 10:03

Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takım, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye'nin yediği gol öncesinde Mert Günok'a yapılan hareket sonrası Rumen hakem Istvan Kovacs ve VAR'ın kararı büyük tepki topladı. İşte olay yaratan o pozisyon...

Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

Son dakika haberleri.. EURO 2024'te kader maçına çıkan A Milli Takım, grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta zorlu maçta Çekler, Barak'ın 20. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

İkinci yarıya iyi başlayan Millilerimiz. 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

SKOR EŞİTLENDİ

Ceza sahasında oluşan karambolde kalecimiz Mert Günok yerde kaldı. Mert Günok yerdeyken kale ağzında Samet Akaydin topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Thomas Soucek vurdu ve top ağlara gitti ve skoru 1-1'e getirdi.

Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

CENK TOSUN SKORU BELİRLEDİ

Bu golden sonra iki takım da pozisyonlar buldu. Oyuna 75. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 90+5. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve Millilerimiz Çekya'yı 2-1 devirerek son 16 turuna yükseldi.

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