Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış

CENK TOSUN SKORU BELİRLEDİ

Bu golden sonra iki takım da pozisyonlar buldu. Oyuna 75. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 90+5. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi ve Millilerimiz Çekya'yı 2-1 devirerek son 16 turuna yükseldi.

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