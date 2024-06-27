Giriş Tarihi: 27.06.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
10:03
Son dakika haberi: Türkiye - Çekya maçında skandal karar! Rumen hakem meğer bizi daha önce de yakmış
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takım, kader maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye'nin yediği gol öncesinde Mert Günok'a yapılan hareket sonrası Rumen hakem Istvan Kovacs ve VAR'ın kararı büyük tepki topladı. İşte olay yaratan o pozisyon...