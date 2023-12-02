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Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:21

SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Son dakika haberi: Avrupa kupalarına fırtına gibi başlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hızı kesildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde haftayı 1 puanla kapatırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerinden fark yedi. Önümüzdeki Belçika farkı açarken, peşimizdeki İskoçya ise puan farkını azalttı. Türkiye'nin yeni UEFA ülke puanı ve sıralaması belli olurken, bizi bekleyen büyük tehlike de ortaya çıktı. İşte son dakika UEFA ülke puanı haberininin tüm detayları...

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Son dakika haberi: Avrupa kupalarına fırtına gibi başlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hızı kesildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde haftayı 1 puanla kapatırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerinden fark yedi. Önümüzdeki Belçika farkı açarken, peşimizdeki İskoçya ise puan farkını azalttı. Türkiye'nin yeni UEFA ülke puanı ve sıralaması belli olurken, bizi bekleyen büyük tehlike de ortaya çıktı. İşte son dakika UEFA ülke puanı haberininin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Avrupa serüvenine iyi başlayan ve puan yağdıran temsilcilerimizin üst üste aldığı kötü sonuçlar ülke sıralamasını da olumsuz etkiliyor.

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SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Galatasaray, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kalmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Sarı-Lacivertli temsilcimiz Danimarka'da Nordsjaelland'a 6-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

SON DAKİKA HABERİ: UEFA ÜLKE PUANINDA BÜYÜK TEHLİKE! Tek hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi artık...

Kartal ise Tüpraş Stadı'nda Club Brugge'e 5-0 kaybederek hezimeti yaşadı.

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