Son dakika haberi: Avrupa kupalarına fırtına gibi başlayan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hızı kesildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde haftayı 1 puanla kapatırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerinden fark yedi. Önümüzdeki Belçika farkı açarken, peşimizdeki İskoçya ise puan farkını azalttı. Türkiye'nin yeni UEFA ülke puanı ve sıralaması belli olurken, bizi bekleyen büyük tehlike de ortaya çıktı. İşte son dakika UEFA ülke puanı haberininin tüm detayları...