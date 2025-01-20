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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray'ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom'dan flaş hamle...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:29

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray'ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom'dan flaş hamle...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi. Ara transfer dönemi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim, büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Jelert'in yerine dünya devinde forma giyen oyuncu için temasa geçti. İşte Galatasaray'ın görüşme yapacağı o yıldız...

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray’ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom’dan flaş hamle...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacak olan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da onayıyla, dünya devinde forma giyen yıldız oyuncu ile temasa geçti. İşte Cimbom'un yeni yıldız adayı...

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray’ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom’dan flaş hamle...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olan Galatasaray maçta 1-1 berabere ayrıldı ve zirve yarışında yara aldı.

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Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray’ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom’dan flaş hamle...

Rakibi karşısında birçok net pozisyonu değerlendiremeyen Cimbom, 2 puan kaybetti ve Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u mağlup etmesiyle birlikte puan farkı 6'ya indi.

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray’ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom’dan flaş hamle...

UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarın RAMS Park'ta Ukrayna devi Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Cimbom, namağlup unvanını korumak istiyor.

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray’ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom’dan flaş hamle...

G.SARAY'DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte yoğun mesai içine giren sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un onayıyla birlikte yıldız oyuncu için harekete geçti.

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