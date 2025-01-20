Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
16:29
Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray'ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom'dan flaş hamle...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6'ya indi. Ara transfer dönemi için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı yönetim, büyük beklentilerle transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Jelert'in yerine dünya devinde forma giyen oyuncu için temasa geçti. İşte Galatasaray'ın görüşme yapacağı o yıldız...