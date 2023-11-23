Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
07:44
SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! "Milli Takım'ın forveti..."
SON DAKİKA HABERLERİ... EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu lider tamamlayarak finallere kalan A Milli Takımımız, oynadığı futbolla alkış aldı. Montella sonrası yoluna emin adımlarla giden ve henüz maç kaybetmeyen Türkiye, kuralara 2. torbadan katılacak. EURO 2024 Elemeleri sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Ali Gültiken, Milli Takım ve Montella hakkında çarpıcı eleştiriler kaleme aldı.