SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! "Milli Takım'ın forveti..."

"ALMANYA'YI YENMENİN PSİKOLOJİK YANSIMASI GÜZEL OLACAK"

"Grup maçlarında elde ettiğimiz son neticeler; Almanya'yı deplasmanda yenmiş olmamız, Milli Takımımızı psikolojik olarak çok iyi bir seviyeye getirdi. Bunun finalde çok güzel yansımaları olacaktır. Elbette her şeyin yanında bir diğer konu da çekilecek kurada çıkacak rakipler olacak."