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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! "Milli Takım'ın forveti..."
Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:44

SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! "Milli Takım'ın forveti..."

SON DAKİKA HABERLERİ... EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nu lider tamamlayarak finallere kalan A Milli Takımımız, oynadığı futbolla alkış aldı. Montella sonrası yoluna emin adımlarla giden ve henüz maç kaybetmeyen Türkiye, kuralara 2. torbadan katılacak. EURO 2024 Elemeleri sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, İskender Günen ve Ali Gültiken, Milli Takım ve Montella hakkında çarpıcı eleştiriler kaleme aldı.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! Milli Takım’ın forveti...

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takım, turnuvanın 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.

SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! Milli Takım’ın forveti...

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri son maçında konuk olduğu Galler'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla elemelerde yer aldığı D Grubu'nu 17 puanla lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı. Milliler, D Grubu'nda oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! Milli Takım’ın forveti...

SABAH SPOR'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Ali Gültiken ve İskender Günen, Türkiye'nin grupta gösterdiği başarıyı ve Montella'yı yorumladı. Bülent Timurlenk, Milli Takım'ın forvet için de bir genç ismi öne çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! Milli Takım’ın forveti...

ALİ GÜLTİKEN: BİZE ARTIK RAKİP FARKETMEZ

"Almanya'da olabilmek duygusal anlamda Türkiye açısından doyurucu bir durum. Kendimizi yuvamızda hissedeceğimiz bir yerde olacağız. Bunun takıma muazzam bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Arkamıza çok güzel bir rüzgâr aldık."

SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! Milli Takım’ın forveti...

"ALMANYA'YI YENMENİN PSİKOLOJİK YANSIMASI GÜZEL OLACAK"

"Grup maçlarında elde ettiğimiz son neticeler; Almanya'yı deplasmanda yenmiş olmamız, Milli Takımımızı psikolojik olarak çok iyi bir seviyeye getirdi. Bunun finalde çok güzel yansımaları olacaktır. Elbette her şeyin yanında bir diğer konu da çekilecek kurada çıkacak rakipler olacak."

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