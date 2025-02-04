Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
21:44
Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! 'Bu adama ne oluyor?'
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig 22. haftası geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Buna göre yayınlanan görüntülerde dikkat çekici bir olay görüldü. Tartışmalara sahne olan Göztepe-Alanyaspor maçındaki bir pozisyon sonrası Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit, orta hakem Arda Kardeşler'e flaş bir tepki gösterdi. İşte çarpıcı olayın detayları...