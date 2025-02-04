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Haberler Galeri Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! 'Bu adama ne oluyor?'
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:44

Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! 'Bu adama ne oluyor?'

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig 22. haftası geride kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Buna göre yayınlanan görüntülerde dikkat çekici bir olay görüldü. Tartışmalara sahne olan Göztepe-Alanyaspor maçındaki bir pozisyon sonrası Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit, orta hakem Arda Kardeşler'e flaş bir tepki gösterdi. İşte çarpıcı olayın detayları...

Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! ’Bu adama ne oluyor?’

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta müsbakaları tamamlandı.

Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! ’Bu adama ne oluyor?’

Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu hafta sonunda oynanan mücadelelerinin VAR kayıtlarını açıkladı.

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Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! ’Bu adama ne oluyor?’

5 MAÇTA VAR'A GİDİLDİ

Hakemler, Tümosan Konyaspor-Bodrum FK, Eyüpspor-Kasımpaşa, Hatayspor-Antalyaspor, Göztepe-Alanyaspor ve Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçlarında VAR monitörüne gitti.

Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! ’Bu adama ne oluyor?’

Buna göre en çarpıcı olay ise tartışmalı Göztepe-Alanyaspor maçında yaşandı.

Son dakika haberi: VAR hakeminden Arda Kardeşlere flaş tepki! ’Bu adama ne oluyor?’

Göztepe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Arda Kardeşler, karşılaşmada üç kez VAR'a gitmişti.çıklanan kayıtlarda maçta görev alan Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakem Arda Kardeşler'e sinirlendiği ortaya çıktı.çıklanan kayıtlarda maçta görev alan Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakem Arda Kardeşler'e sinirlendiği ortaya çıktı.

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