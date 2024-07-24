Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
18:15
Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri bitirmek içi düğmeye bastı. Cimbom'da yeni transferler beklenirken, şok bir ayrılık yaşanıyor. Galatasaraylı yıldızın yeni adresi ve anlaşma böyle duyurulurdu. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve anlaşma detayları...