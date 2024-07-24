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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:15

Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri bitirmek içi düğmeye bastı. Cimbom'da yeni transferler beklenirken, şok bir ayrılık yaşanıyor. Galatasaraylı yıldızın yeni adresi ve anlaşma böyle duyurulurdu. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve anlaşma detayları...

Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferleri bitirmek içi düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

Cimbom'da yeni transferler beklenirken, şok bir ayrılık yaşanıyor. Galatasaraylı yıldızın yeni adresi ve anlaşma böyle duyurulurdu.

Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve anlaşma detayları...

Son dakika haberi: Ve Galatasaraylı yıldız ayrılıyor! Anlaşma ve yeni adresi duyuruldu...

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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