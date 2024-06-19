Giriş Tarihi: 19.06.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
15:07
Son dakika haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçeli yıldız Galatasaray'a...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Kadrosunu güçlendirmek için birçok yıldızı gündemine alan Cimbom, ezeli raki Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...