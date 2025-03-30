Giriş Tarihi: 30.03.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
07:05
Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Nijeryalı yıldız o anlarda zor sakinleştirildi. İşte yaşananlar...