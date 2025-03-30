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Haberler Galeri Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 07:05

Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Nijeryalı yıldız o anlarda zor sakinleştirildi. İşte yaşananlar...

Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

Ligde son iki maçını kaybeden Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle taraftarına kendisini affetirdi. Siyah-beyazlı takım puanını 47'ye yükseltti.

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Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

CİMBOM BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP

Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

SOLSKJAER, OKAN BURUK'A KARŞI İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a karşı ikinci galibiyetini elde etti.

Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

Solskjaer ile Buruk daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti. Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı.