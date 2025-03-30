Son dakika haberi: Victor Osimhen ile Beşiktaş arasında gerginlik! Derbi sonrası çıldırdı...

CİMBOM BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP

Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.