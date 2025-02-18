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Haberler Galeri Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin
Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:23 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:27

Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fenerbahçe de derbi öncesi hata yapmadı ve puan farkını korudu. Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Euro Club Index'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Futbol veri sitesi sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı tahmin ederken, küme düşecek takımları da belirledi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

Sarı-kırmızılıların 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe de evinde Kasımpaşa engelini 3-1'le geçti ve derbi öncesi hata yapmadı.

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Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

Süper Lig'de tüm gözler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta oynayacağı dev karşılaşmaya çevrildi.

Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesi Euro Club Index'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Futbol veri sitesi küme düşecek takımları da belirledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin

KÜME DÜŞECEK TAKIMLAR

Yapılan tahmine göre; ligde son 4 basamak sırasıyla Kayserispor, Bodrum FK, Hatayspor ve Adana Demirspor şeklinde olacak.

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