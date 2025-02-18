Giriş Tarihi: 18.02.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
20:27
Son dakika haberi: Yapay zeka şampiyonu açıkladı! Süper Lig için olay tahmin
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Fenerbahçe de derbi öncesi hata yapmadı ve puan farkını korudu. Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Euro Club Index'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Futbol veri sitesi sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı tahmin ederken, küme düşecek takımları da belirledi. İşte tüm detaylar...