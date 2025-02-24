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Haberler Galeri Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11'leri! Galatasaray'da yıldız oyuncuya kesik...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 09:29

Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11'leri! Galatasaray'da yıldız oyuncuya kesik...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı, zorlu bir derbiye tanık olacak. Şampiyonluk yarışı veren iki dev ekip Galatasaray ve Fenerbahçe saat 20:00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Okan Buruk ve öğrencileri 6 puanlık farkı arttırmayı planlarken, Jose Mourinho ve öğrencileri ise mücadeleden galip gelerek puan farkını azaltma isteğinde. Buna göre iki teknik adam da maç öncesi kafasındaki planları yaptı ve ilk 11'lerini belirledi. Buna göre Galatasaray'da yıldız oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. İşte kritik randevunun kadroları...

Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11’leri! Galatasaray’da yıldız oyuncuya kesik...

Trendyol Süper Lig'de herkesin merakla beklediği derbi günü geldi çattı.

Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11’leri! Galatasaray’da yıldız oyuncuya kesik...

Bir yanda 6 puanla önde olan ve ezeli rakibini sahasında ağırlayacak olan lider Galatasaray var... Sarı-kırmızılılar, Avrupa'daki üzüntüsünü ligde sevince çevirme peşinde...

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Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11’leri! Galatasaray’da yıldız oyuncuya kesik...

Diğer yanda ise hem Avrupa hem de ligde doludizgin ilerleyen Fenerbahçe. Jose Mourinho'nun öğrencileri Rams Park'ta kazanıp, farkı 3'e indirmek ve umutlarını sürdürmek istiyor...

Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11’leri! Galatasaray’da yıldız oyuncuya kesik...

EZELİ REKABETTE 402. RANDEVU
İki rakip arasında tarihteki 402. karşır karşıya geldi. Fenerbahçe 149 defa sahadan galip ayrılırken Aslan ise 129 maçta güldü. 123 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta 3-1 ile kazanan G.Saray oldu. Alınan sonuca göre ikili averajın da kimde olacağı netleşecek.

Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11’leri! Galatasaray’da yıldız oyuncuya kesik...

10 MADDEDE FLORYA

1- Galatasaray geçen sezon evinde kaybettiği Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı hatayı tekrarlamadı. İzin yapmadan ekstra çalışmalarla dev maça hazırlanmaya başladı.
2- Muslera derbi düşünülerek AZ Alkmaar rövanşında riske edilmedi. Avrupa'ya vedaya üzülen sarı-kırmızılıların tek tesellisi derbi öncesi sakat vermemek oldu.

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