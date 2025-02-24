Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
09:29
Son dakika haberi: Zorlu derbinin muhtemel 11'leri! Galatasaray'da yıldız oyuncuya kesik...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı, zorlu bir derbiye tanık olacak. Şampiyonluk yarışı veren iki dev ekip Galatasaray ve Fenerbahçe saat 20:00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Okan Buruk ve öğrencileri 6 puanlık farkı arttırmayı planlarken, Jose Mourinho ve öğrencileri ise mücadeleden galip gelerek puan farkını azaltma isteğinde. Buna göre iki teknik adam da maç öncesi kafasındaki planları yaptı ve ilk 11'lerini belirledi. Buna göre Galatasaray'da yıldız oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. İşte kritik randevunun kadroları...