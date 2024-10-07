Giriş Tarihi: 07.10.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
21:30
SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray'da taraftarı çileden çıkarmıştı...
SON DAKİKA HABERLER: Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Fransa ekibi Nice'e transfer olan olan Tanguy Ndombele burada gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. G.Saray'daki kiloları ve umursamaz tavırlarıyla gündeme gelen Fransız oyuncu son oynanan PSG maçında da adından söz ettirdi. Ndombele, Fransız televizyonunda konuşulan isim oldu. İşte dikkat çeken o sözler...