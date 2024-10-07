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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray'da taraftarı çileden çıkarmıştı...
Giriş Tarihi: 07.10.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:30

SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray'da taraftarı çileden çıkarmıştı...

SON DAKİKA HABERLER: Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Fransa ekibi Nice'e transfer olan olan Tanguy Ndombele burada gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. G.Saray'daki kiloları ve umursamaz tavırlarıyla gündeme gelen Fransız oyuncu son oynanan PSG maçında da adından söz ettirdi. Ndombele, Fransız televizyonunda konuşulan isim oldu. İşte dikkat çeken o sözler...

SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray’da taraftarı çileden çıkarmıştı...

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve Fransa ekibi Nice transfer olan Tanguy Ndombele burada gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray’da taraftarı çileden çıkarmıştı...

Fransa Ligue 1'de hafta sonu oynanan maçta Nice evinde PSG'yi ağırladı.

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SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray’da taraftarı çileden çıkarmıştı...

Allianz Riviera'da oynanan maçın 38. dakikasında Nice, Abdi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla önde tamamladı.

SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray’da taraftarı çileden çıkarmıştı...

Karşılaşmanın 52. dakikasında PSG, Nuno Mendes'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

SON DAKİKA HABERLER | PSG maçında sonrası Ndombele için olay sözler! G.Saray’da taraftarı çileden çıkarmıştı...

NDOMBELE MAÇA DAMGA VURDU

Nice'e geldiği günden gösterdiği performansla alkış alan Ndombele, PSG'ye karşı da dikkat çeken bir oyun ortaya koydu.

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