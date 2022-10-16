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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...
Giriş Tarihi: 16.10.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 13:03

Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'la iyi bir form yakalayan Fenerbahçe hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde gösterdiği performansla alkış alıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise son oynanan AEK Larnaca maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve oyunuyla yine beğeni toplamıştı. Alman devi ise genç yıldız Arda Güler için Türkiye'ye geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

Bu sezon Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, yaptığı etkili transferler sonrası ortaya koyduğu performanstan sonra taraftarın beğenisini almaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta Rennes ile liderlik mücadelesi veren sarı-lacivertli takım bu hafta Süper Lig'de Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe'de Arda Güler ise yine gündeme gelen isim oldu.

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Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca maçında ik 11'de sahaya çıkan Arda Güler, gösterdiği performansla Avrupalı devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

BAYERN MÜNİH DEVREYE GİRDİ

Alman devi Bayern Münih, genç yetenek Arda Güler'i listesine aldı. Takvim'in bir haberine göre Bayern Münih, Arda Güler'i izlemek için Türkiye'ye gelecek.

Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...

Oynadığı süreçlerde kendisini geliştirmeye devam eden Arda Güler ofansif oyununun yanında savunmacı yönünü de geliştiriyor. 17 yaşındaki Arda'nın gösterdiği performansın ardından Bayern Münih, oyuncuyu Ankaragücü maçında da yerinden izleyecek.

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