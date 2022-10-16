Giriş Tarihi: 16.10.2022 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.10.2022
13:03
Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'la iyi bir form yakalayan Fenerbahçe hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde gösterdiği performansla alkış alıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ise son oynanan AEK Larnaca maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve oyunuyla yine beğeni toplamıştı. Alman devi ise genç yıldız Arda Güler için Türkiye'ye geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...