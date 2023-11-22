Giriş Tarihi: 22.11.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 21:11

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla kısa sürede gösterdiği performans sayesinde adını dünyaya duyuran genç yıldız Arda Güler, yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi için geleceğe yatırım olarak görülen milli yıldızın Real Madrid kariyeri şanssızlıklarla başladı. İspanya'daki kariyerine sakatlıklar yüzünden henüz adapte olamayan Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Arda Güler'in pişmanlığını gün yüzüne serdi. İşte son dakika haberinin detayları…