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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…
Giriş Tarihi: 22.11.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 21:11

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe formasıyla kısa sürede gösterdiği performans sayesinde adını dünyaya duyuran genç yıldız Arda Güler, yaz transfer döneminde 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devi için geleceğe yatırım olarak görülen milli yıldızın Real Madrid kariyeri şanssızlıklarla başladı. İspanya'daki kariyerine sakatlıklar yüzünden henüz adapte olamayan Arda Güler için bomba bir iddia ortaya atıldı. İspanyol medyası, Arda Güler'in pişmanlığını gün yüzüne serdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin dünya futboluna pazarladığı genç yetenek Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Sezon başında başkent ekibinin yolunu tutan Arda Güler, sarı-lacivertlilere de tam 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırdı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Transferinin ardından Fenerbahçeli taraftarlarda büyük bir üzüntü yaratan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri de şanssızlıklarla başladı.

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyme şansı yakalayamayan milli futbolcunun tedavisi sürüyor.

Son dakika haberleri: Arda Güler bin pişman oldu! Fenerbahçe’yi resmen açıkladılar: Olay iddia gündeme damga vurdu…

Geçtiğimiz günlerde yeniden Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer edileceği yazılan Arda Güler için Real Madrid'in kararı net olmuştu.

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