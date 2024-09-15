Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
09:32
Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...
Son dakika haberleri: Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Maçta takımına bir penaltı kazandıran milli yıldızımız Arda Güler, oynadığı futbolla yine dikkat çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise genç yıldıza adeta hayran kaldı. İşte Arda Güler'in Real Sociedad karşısında gösterdiği performans...