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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:32

Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

Son dakika haberleri: Milli futbolcu Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Maçta takımına bir penaltı kazandıran milli yıldızımız Arda Güler, oynadığı futbolla yine dikkat çekti. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise genç yıldıza adeta hayran kaldı. İşte Arda Güler'in Real Sociedad karşısında gösterdiği performans...

Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, sahaya 11'de çıkarken, Modric ve Valverde'nin önünde 10 numara pozisyonunda yer aldı.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

SOCIEDAD DİREKLERE TAKILDI

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ev sahibinin iki topu direkten döndü. Sociedad, karşılaşmanın 2. yarısına da etkili başladı ve ilk dakikada girdiği pozisyon da yeniden direğe takıldı.

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Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

ARDA, TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Müsabakanın 56. dakikasında Arda Güler'in ceza yayı sağından yaptığı vuruşta savunmadan seken topta hakem elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

Penaltı atışında topun başına geçen Vinicius Junior, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Brezilyalı futbolcu ligdeki 2. golünü kaydetti. Vinicius, 73. dakikada ise bu kez penaltıyı kazandıran isim oldu.

Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

Sol kanattan ceza sahasına girerken, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası hakem Munuera, pozisyonu izleyerek ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kylian Mbappe, penaltıdan kaydettiği golle takımının 2. golüne imza attı.

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