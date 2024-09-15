Son dakika haberleri: Arda Güler, Sociedad maçına damga vurdu! Ancelotti ona hayran kaldı...

SOCIEDAD DİREKLERE TAKILDI

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ev sahibinin iki topu direkten döndü. Sociedad, karşılaşmanın 2. yarısına da etkili başladı ve ilk dakikada girdiği pozisyon da yeniden direğe takıldı.