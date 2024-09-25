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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar
Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 20:21

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. A Milli Takım'ın da vazgeçilmez oyuncusu olan genç yıldız, Real Madrid'de bu sezon henüz siftah yapamadı. Bu sırada Real Madrid'in gelecek sezon bir teknik direktör değişikliğine gideceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında forma şansı bulmayan başlayan Arda Güler, taraftarlarına ve hocasına kendini göstermeyi başarmıştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Bu sezon ise Carlo Ancelotti'nin sıkça şans verdiği bir isim haline gelen genç yıldız, henüz siftah yapamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Arda Güler, 2024-25 sezonunda Real Madrid formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda toplamda sekiz maça çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar

Genç futbolcu, söz konusu sekiz karşılaşmada gol veya asist katkısı koyamadı.

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