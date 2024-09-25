Giriş Tarihi: 25.09.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
20:21
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler’in yeni hocası belli oluyor! Real Madrid’de Carlo Ancelotti dönemi bitiyor: Sürpriz karar
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden birisi olan Arda Güler, kariyerine Real Madrid'de devam ediyor. A Milli Takım'ın da vazgeçilmez oyuncusu olan genç yıldız, Real Madrid'de bu sezon henüz siftah yapamadı. Bu sırada Real Madrid'in gelecek sezon bir teknik direktör değişikliğine gideceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…