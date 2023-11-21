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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 20:24

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Al-Nassr ile sözleşme imzalayan Portekizli efsane, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Futbolseverlerin gönlünde halen bir numara olan Ronaldo'da beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. 38 yaşındaki yıldız oyuncuya olay karar sonrası geri dönmesi için binlerce mesaj atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Son dakika haberleri… 2002 yılından bu yana profesyonel futbol kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da forma giyiyor.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Manchester United ile adını dünya futbol sahnesinde duyuran ve birden çok başarıya imza atan Portekizli yıldız, Avrupa'nın en önemli takımlarında forma giydi.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta kazandığı sayısız kupalar ve attığı goller ile futbolseverlerin gönlünde taht kuran Ronaldo, Arabistan'a transferiyle tartışma yaratmıştı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Juventus'tan ayrıldıktan sonra efsanesi olduğu Manchester United'a geri dönmüş ve istediğini bulamamıştı.

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Teknik direktör Erik Ten Hag ile yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle ikinci Manchester United dönemi kötüye giden efsane isim, Suudi Arabistan'dan gelen bol sıfırlı teklifi reddetmedi.

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