Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 20:24

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Olay karar sonrası binlerce mesaj attılar: Geri dönüyor…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük yıldızları arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Al-Nassr ile sözleşme imzalayan Portekizli efsane, rekorları da alt üst etmeye devam ediyor. Futbolseverlerin gönlünde halen bir numara olan Ronaldo'da beklenmedik bir gelişme ortaya çıktı. 38 yaşındaki yıldız oyuncuya olay karar sonrası geri dönmesi için binlerce mesaj atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…