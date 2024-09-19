Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
07:55
SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden birisi oynanacak. 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, çarpıcı yorumlarla dev derbiyi analiz etti. İşte son dakika haberinin detayları…