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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:55

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sezonun en kritik mücadelelerinden birisi oynanacak. 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk, çarpıcı yorumlarla dev derbiyi analiz etti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de gözler cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

Kanarya, seyircisinin önünde kazanıp sezonun ilk derbisinde kayıp yaşamak istemezken Galatasaray ise rakibini yenerek Okan Buruk'un yakaladığı 5'te 5'lik coşkuyu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

SABAH Spor'un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumlarını analiz etti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

1- Jose Mourinho ve Okan Buruk'u kantara çıkarsanız neler söylersiniz?

GÜRCAN BİLGİÇ: Okan Buruk, Galatasaray'ın önemli teknik adamı, Jose Mourinho ise dünyanın. Geçmişlerine, başarılarına baktığımızda, Okan hocanın gidecek daha çok yolu var. Süper Lig'de ise durum biraz farklı. Çünkü Mourinho, tecrübeye-yeteneğe bakmadan Okan hoca ve takımıyla 'eşit şartlarda' mücadele etmediklerini söyledi. Yani kantardaki ibre oynayacaksa, Fenerbahçe'nin bakış açısında hakem kararlarının kime ağır basacağıyla olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

BÜLENT TİMURLENK: 5 büyük ligde çalışmamış vatandaşı Jorge Jesus ve yerelde başarısı olmayan belagatı düşük İsmail Kartal'dan sonra çalıştığı her ülkede şampiyonluklar kazanmış, şöhreti malumunuz Mourinho ile anlaşmak, aslında Fenerbahçe yönetiminin kantarın diğer ucundaki Okan Buruk'un ağırlığının ne kadar fazla olduğunu da takdir etmesidir. Elbette Buruk, Mourinho gibi farklı ülkelerde zafer yaşamış bir teknik adam değil. Ancak Galatasaray'da son iki sezondaki hocalık performansı ortada. Mourinho bir zamanlar Real Madrid'in, Barcelona'nın önünü kesmesi için getirdiği günlerdeki gibi şimdi Galatasaray'ın serisini sonlandırabilmek için geldi. Derbi öncesi biri ağır basıyor diyemem.

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