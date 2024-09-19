SON DAKİKA HABERLERİ: Dev derbiye iki gün kala! SABAH Spor yazarlarından olay yorumlar: Yabancı VAR getirmek…

BÜLENT TİMURLENK: 5 büyük ligde çalışmamış vatandaşı Jorge Jesus ve yerelde başarısı olmayan belagatı düşük İsmail Kartal'dan sonra çalıştığı her ülkede şampiyonluklar kazanmış, şöhreti malumunuz Mourinho ile anlaşmak, aslında Fenerbahçe yönetiminin kantarın diğer ucundaki Okan Buruk'un ağırlığının ne kadar fazla olduğunu da takdir etmesidir. Elbette Buruk, Mourinho gibi farklı ülkelerde zafer yaşamış bir teknik adam değil. Ancak Galatasaray'da son iki sezondaki hocalık performansı ortada. Mourinho bir zamanlar Real Madrid'in, Barcelona'nın önünü kesmesi için getirdiği günlerdeki gibi şimdi Galatasaray'ın serisini sonlandırabilmek için geldi. Derbi öncesi biri ağır basıyor diyemem.