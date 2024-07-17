Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:52
SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu
Son dakika haberleri… Son yılların en tempolu ve gollü maçlarının oynandığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız çeyrek finalde veda etmişti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu turnuvada en iyi maçlar ve en iyi goller açıklandı. Türkiye'nin iki listeye de damga vurması, futbol kamuoyunda çokça konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…