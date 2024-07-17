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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:52

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

Son dakika haberleri… Son yılların en tempolu ve gollü maçlarının oynandığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız çeyrek finalde veda etmişti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olduğu turnuvada en iyi maçlar ve en iyi goller açıklandı. Türkiye'nin iki listeye de damga vurması, futbol kamuoyunda çokça konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

Son dakika haberleri… UEFA, EURO 2024'ün en iyi gollerini sıralarken İngiliz basınından The Athletic, turnuvanın en iyi maçlarını listeledi.

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

Türkiye'nin damga vurduğu iki liste de çokça konuşuldu. İşte o listeler…

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SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

İŞTE EN İYİ GOLLER

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

SON DAKİKA HABERLERİ: EURO 2024’ün en iyi maçları ve en iyi golleri açıklandı! Türkiye 2 listeye de damga vurdu

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

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