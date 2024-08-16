Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

Giriş Tarihi: 16.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
01:18
Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden ve Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden elenirken, Başakşehir Konferans Ligi'nde ve Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte gecede alınan sonuçların ardından temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonpor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.