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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nde yenif format...
Giriş Tarihi: 16.08.2024 00:34 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 01:18

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi'nde yenif format...

Son dakika haberleri: Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden ve Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nden elenirken, Başakşehir Konferans Ligi'nde ve Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde devam edecek. İşte gecede alınan sonuçların ardından temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonpor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

Son dakika haberi... Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gruplara kalmak adına mücadele edecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

RAKİPLER BELLİ OLDU

Ş. Ligi eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yeni formatta düzenlenecek olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde play-off oynayacak olan Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimiz rakipleri...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF: GALATASARAY - YOUNG BOYS

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu! Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nde yenif format...

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF: BEŞİKTAŞ - LUGANO

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