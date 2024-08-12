Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in 15'lik oyuncusu herkesi etkiledi...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:41

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in 15'lik oyuncusu herkesi etkiledi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için yarın rövanş maçında Lille ile karşılaşacak olan Kanarya'da hazırlıklar devam ederken, yönetim tarafı transferde de adımlarını atıyor. Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Yönetimin, Süper Lig ekibinde forma giyen genç oyuncuyu radarına aldığı ortaya çıktı.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Süper Lig’in 15’lik oyuncusu herkesi etkiledi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Süper Lig’in 15’lik oyuncusu herkesi etkiledi...

Bu sezon kadrosuna yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, sürpriz bir hamle yaparak Süper Lig'in genç yıldızını listesine aldı. İşte o oyuncu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Süper Lig’in 15’lik oyuncusu herkesi etkiledi...

FENERBAHÇE AVRUPA'DA TUR PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Lille ile karşılaşacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Süper Lig’in 15’lik oyuncusu herkesi etkiledi...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde yenerek tur biletini almak istiyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş transfer hamlesi! Süper Lig’in 15’lik oyuncusu herkesi etkiledi...

Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.

SON DAKİKA