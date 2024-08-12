Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
11:41
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in 15'lik oyuncusu herkesi etkiledi...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için yarın rövanş maçında Lille ile karşılaşacak olan Kanarya'da hazırlıklar devam ederken, yönetim tarafı transferde de adımlarını atıyor. Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Yönetimin, Süper Lig ekibinde forma giyen genç oyuncuyu radarına aldığı ortaya çıktı.