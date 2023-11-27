Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag karşılaşıyor. Devler Ligi arenasında şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada alkış toplayan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak. İngiliz devini ilk maçta mağlup etmeyi başaran Aslan, İstanbul'da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Taraftarlar tarafından Manchester United maçı öncesi en çok merak edilen konu ise Galatasaray'ın gruptan hangi ihtimallerle çıkacağı oldu. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri…