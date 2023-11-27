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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…
Giriş Tarihi: 27.11.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 19:13

Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag karşılaşıyor. Devler Ligi arenasında şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmada alkış toplayan sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde Manchester United ile oldukça kritik bir maça çıkacak. İngiliz devini ilk maçta mağlup etmeyi başaran Aslan, İstanbul'da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Taraftarlar tarafından Manchester United maçı öncesi en çok merak edilen konu ise Galatasaray'ın gruptan hangi ihtimallerle çıkacağı oldu. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri…

Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran Galatasaray, oldukça zorlu bir gruba düştü.

Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

Elemeleri geçtikten sonra Devler Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri oldu.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

A Grubu'nda şu ana kadar oynanan 4 maçta ülkemizi temsil eden Galatasaray, 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

Grubun ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci maçta İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

Son dakika haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruptan nasıl çıkar? Manchester United maçı öncesi işte tüm ihtimaller…

Temsilcimiz, daha sonra üst üste Bayern Münih maçlarına çıktı. RAMS Park'ta oynanan ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı da 2-1 kaybetti.

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