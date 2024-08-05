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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…
Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:50

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

Son dakika haberleri… Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini bekliyor. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Saat 13.00'te başlayacak olan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Öte yandan 2. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin de rakibini elemesi halinde eşleşeceği takım bugün belli olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off Turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

Kura çekiminde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövaş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde ise kuralar TSİ 14.00'te çekilecek. Konferans Ligi'nin eşleşmeleri ise TSİ 15.00'da belli olacak.

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