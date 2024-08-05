Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:50
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İşte muhtemel eşleşmeler…
Son dakika haberleri… Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini bekliyor. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Saat 13.00'te başlayacak olan kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Öte yandan 2. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin de rakibini elemesi halinde eşleşeceği takım bugün belli olacak. İşte son dakika haberinin detayları…