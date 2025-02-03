Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
17:05
Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi'nin yeni takımı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, ayrıca şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmamak adına transfer çalışmalarını hızlandırırken son olarak Milan'dan İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, ayrıca yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ile de yollarını ayırma kararı aldı. İşte oyuncunun yeni adresi...