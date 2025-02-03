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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi'nin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:05

Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi'nin yeni takımı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takım, ayrıca şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmamak adına transfer çalışmalarını hızlandırırken son olarak Milan'dan İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Galatasaray, ayrıca yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ile de yollarını ayırma kararı aldı. İşte oyuncunun yeni adresi...

Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi’nin yeni takımı...

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Cimbom'da flaş bir ayrılık kararı gerçekleşti.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi’nin yeni takımı...

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı kırmızılı takım, son olarak dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi’nin yeni takımı...

CİMBOM'UN RAKİBİ AZ ALKMAAR OLDU

Bu sezon Ajax karşısında mağlup olan Cimbom, resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı ve Avrupa Ligi'nde play-off'a kalarak AZ Alkmaar'ın rakibi oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi’nin yeni takımı...

Galatasaray yönetimi transferde atağa kalkarken, gözler diğer yandan da takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’da beklenmedik veda kararı! İşte Batshuayi’nin yeni takımı...

OKAN BURUK VE YÖNETİM BATSHUAYI İÇİN KARARINI VERDİ

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği yıldız golcü Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı.

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