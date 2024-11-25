Giriş Tarihi: 25.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
22:04
Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yı da geçen Galatasaray yoluna namağlup bir şekilde gitmeye devam ediyor. Ara transfer dönemi için hareketlilik yaşayan Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet hattına alternatif yaratmak için yıldız oyuncu için kolları sıvadı. İşte transfer haberinin detayları...