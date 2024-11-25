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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 22:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:04

Son dakika haberleri: Galatasaray'dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yı da geçen Galatasaray yoluna namağlup bir şekilde gitmeye devam ediyor. Ara transfer dönemi için hareketlilik yaşayan Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet hattına alternatif yaratmak için yıldız oyuncu için kolları sıvadı. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı Batshuayi'nin tek golüyle mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde ilerleyen Cimbom, ara transfer döneminde yeni bir hamle yapmak adına kolları sıvadı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

Bu hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Cimbom, namağlup unvanını korumak istiyor.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

Transfer çalışmalarına da devam eden Sarı-kırmızlı yönetim, sezonu kapatan Mauo Icardi'nin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’dan Icardi yerine sürpriz transfer! Arjantinli yıldız için flaş girişim...

CİMBOM'DAN SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ

Kadrosunu daha da güçlendirmek için hazırlıklar yapan yönetim, yıldız oyuncu için şartları sordu. İşte Cimbom'un gündemine gelen o yıldız oyuncu...

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