Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
11:00
Son dakika haberleri: Icardi'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Kanarya, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Lille maçı sonrası F.Bahçe taraftarını kızdıran bir paylaşım yapan Mauro Icardi, dün yine bir paylaşımda bulundu. Arjantinli yıldızın Instagram paylaşımı gündem oldu.