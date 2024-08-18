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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Icardi'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...
Giriş Tarihi: 18.08.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:00

Son dakika haberleri: Icardi'den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Kanarya, 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Lille maçı sonrası F.Bahçe taraftarını kızdıran bir paylaşım yapan Mauro Icardi, dün yine bir paylaşımda bulundu. Arjantinli yıldızın Instagram paylaşımı gündem oldu.

Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın yıldızı Icardi, karşılaşma sonrası F.Bahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı. İşte yaşananlar ve o paylaşım...

Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

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Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

EN NESYRİ, LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Takımının ikinci golünü atan Youssef En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

ALİ KOÇ'A TRİBÜNLERDEN YABANCI MADDELER ATILDI

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

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