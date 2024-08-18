Son dakika haberleri: Icardi’den olay paylaşım! Fenerbahçe taraftarını kızdırdı...

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın yıldızı Icardi, karşılaşma sonrası F.Bahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı. İşte yaşananlar ve o paylaşım...