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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! “Bir gün başına iş açacak…”
Giriş Tarihi: 12.10.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 08:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! “Bir gün başına iş açacak…”

Son dakika haberleri… UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Karadağ ile Samsun'da karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 1-0 mağlup ederek 7 puanla liderliğini sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları, Karadağ mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! Bir gün başına iş açacak…

Samsun'daki maçta tek kale oynayan Ay-Yıldızlılar, rakip savunmayı aşmakta zorlandı. Defanstan, kaleciden ve direkten dönen toplar tarihi farkı engelleyen faktörler oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! Bir gün başına iş açacak…

Takımımızı zafere taşıyan dokunuş Kenan'ın şutunu tamamlayan İrfan Can'dan geldi.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! Bir gün başına iş açacak…

Ay-yıldızlı ekibimiz, grubundaki dördüncü maçını İzlanda ile oynayacak. Dün akşam Samsun'da kalan Milliler, bugün 15.30'da Reykjavik'e hareket edecek. Pazartesi günkü karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! Bir gün başına iş açacak…

SABAH Spor yazarları, 1-0 kazanılan mücadeleyi işte bu sözlerle değerlendirdi:

SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! Bir gün başına iş açacak…

LEVENT TÜZEMEN: HAMLELER DOĞRUYDU

Arzulu, istekli, coşkulu, çok iyi organize olan, topa hakim olan, oyuna hükmeden bir Milli Takım izledik. Montella'nın sahaya sürdüğü 11'in tek eksiği, ideal bir golcümüzün olmamasıydı. Yunus, Kerem, Barış ile kanatlardan ve merkezden Karadağ kalesine yüklendik. Duran toplarda kafa vurmaları için Merih ile Abdülkerim'i hücuma yolladık. Orkun ve Hakan'ın dış şutlarıyla gol aradık. Karadağ'ın savunmada park ettiği otobüse takıldık. Arda'nın sihirli sol ayağıyla final pasları atmaya çalıştık. Yüklendik, ön alan baskısı yaptık ama golü bulamadık. Uzun Karadağ savunmasına yüksek ortalar yapmamız hataydı. Çünkü yerden ayağa pas yaptığımız sürece oyuna ve topa etkili sahip olduk. Montella'nın, Arda-HakanOrkun üçlüsünü bir arada oynatması orta alanda sıkıntı yarattı.

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