Giriş Tarihi: 12.10.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
08:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Karadağ maçı sonrası Vincenzo Montella’ya flaş sözler! “Bir gün başına iş açacak…”
Son dakika haberleri… UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, üçüncü maçında Karadağ ile Samsun'da karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 1-0 mağlup ederek 7 puanla liderliğini sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları, Karadağ mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…