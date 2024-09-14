Giriş Tarihi: 14.09.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
23:20
SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Son dakika haberleri… Galatasaray'da adından söz ettiren bir performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamleyle Portekiz'in köklü kulübü Benfica'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı takıma tam 12 milyon Euro bonservis kazandırarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında ağları sarstı. Portekizli taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…