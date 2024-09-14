Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…
Giriş Tarihi: 14.09.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:20

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Galatasaray'da adından söz ettiren bir performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin son günlerinde flaş bir hamleyle Portekiz'in köklü kulübü Benfica'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı takıma tam 12 milyon Euro bonservis kazandırarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında ağları sarstı. Portekizli taraftarlar ise Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Son dakika haberleri… Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'den bu yana formasını giydiği Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TRANSFERİYLE KULÜBE 12 MİLYON AVRO KAZANDIRDI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle önemli gelir elde edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Benfica, milli futbolcunun transferi için 12 milyon avro transfer bedeli ödeyecek.

SON DAKİKA