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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:36

Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Milli Takımımız Türkiye bugün son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi muhtemel 11'miz belli olurken, Avusturya cephesiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Ayrıca A Milli Takım için de çarpıcı sözler kaleme alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

Şampiyonada F Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor.

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Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmada Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

Zorlu karşılaşma öncesinde Avusturya cephesi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İşte Avusturya basınında yer alan flaş iddia...

Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

DER STANDARD: HER ŞEY SAAT GİBİ İŞLİYOR

"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."

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