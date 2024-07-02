Giriş Tarihi: 02.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:36
Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...
Son dakika haberleri: EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Milli Takımımız Türkiye bugün son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi muhtemel 11'miz belli olurken, Avusturya cephesiyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Ayrıca A Milli Takım için de çarpıcı sözler kaleme alındı. İşte son dakika haberinin detayları...