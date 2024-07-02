Son dakika haberleri: EURO 2024 Türkiye-Avusturya maçı öncesi flaş iddia! Antrenmanı ifşa ettiler...

DER STANDARD: HER ŞEY SAAT GİBİ İŞLİYOR

"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."