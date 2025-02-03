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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:29

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda transfer hareketliliği yaşanıyor. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Allan Saint-Maximin, Serie A devi Napoli'ye transfer olmaya çok yakındı. Ancak İtalyan basını transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

Transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı lacivertli takımda bu kez ayrılık için

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

İTALYAN DEVİ TALİP OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maiximin'e İtalyan devi Napoli ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...

TRANSFERDE PÜRÜZ ÇIKTI

Serie A lideri yıldız futbolcuyu transfer etmek için Al-Ahli'yi ikna etse de Fenerbahçe engeline takıldı.

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