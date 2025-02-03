Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
14:29
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Allan Saint-Maximin transferi iptal mi oldu? İtalyanlar duyurdu...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de dün Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertli takımda aynı zamanda transfer hareketliliği yaşanıyor. Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Allan Saint-Maximin, Serie A devi Napoli'ye transfer olmaya çok yakındı. Ancak İtalyan basını transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi...