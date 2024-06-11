Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! "Tek sıkıntısı Samet sevdası..."
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:00

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! "Tek sıkıntısı Samet sevdası..."

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi son prova maçına çıkan Türkiye, deplasmanda Polonya ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Millilerimiz, maçın 77. dakikasında Barış Alper ile skoru 1-1'e getirse de Zalewski'nin 90. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan karşılaşma sonrası özellikle de Vincenzo Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! Tek sıkıntısı Samet sevdası...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! Tek sıkıntısı Samet sevdası...

SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan karşılaşma sonrası özellikle de Vincenzo Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o yorumlar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! Tek sıkıntısı Samet sevdası...

ÖMER ÜRÜNDÜL: "İLK DEVREDE HİÇBİR ŞEY SAHAYA YANSITAMADIK"

Dün gece Varşova'da 50 bin seyirci önünde oyuncu değişikliklerinin fazlalaştığı bölüme kadar resmi maç ciddiyetinde bir karşılaşma izledik. İlk devrede istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Futbol kopuk kopuktu. Belki rakip izin verdiği için topla fazla oynuyorduk ama üretkenlik sağlayamıyorduk. Sadece koşuyor, mücadele ediyorduk. Ama tabii bu artılar yeterli olmuyor.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! Tek sıkıntısı Samet sevdası...

"TAKIM SAVUNMASINI TAMAMEN KAYBETTİK"

İkinci devre daha değişik bir görüntü sahne aldı. Yoğun baskı kurduk, etkili ataklar geliştirdik. Pozisyonlar da bulduk ve beraberliği de yakaladık ama günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden biri olan takım savunmasını tamamen kaybettik. Geniş alanda yakalanıp rakibin kontrataklarında pozisyonlar verdik. Daha da önemlisi beraberlik golünden sonra daha kontrollü olmamız gerekirken verdiğimiz arka arkaya pozisyonlardı. En sonunda başarılı kurtarışlar yapan Mert de ikinci golü önleyemedi.

Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! Tek sıkıntısı Samet sevdası...

"MONTELLA'NIN PLANLADIKLARINI MANTIĞIMLA BAĞDAŞTIRAMIYORUM"

Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Montella'nın düşündüklerini, planladıklarını mantığımla bağdaştıramıyorum. Senelerdir en büyük sıkıntımız kadro istikrarsızlığı, birlikte oynama alışkanlığımız çok yetersiz. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçı yapıyoruz, bir önceki maçtan 7 oyuncu farklı. Santrforda Semih'e görev veriyor, diğer 9 kişiyle bir kere bile oynamamış. O da zaten hiçbir şey yapamadı.

SON DAKİKA