Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:00
Son dakika haberleri: Polonya-Türkiye maçı sonrası Montella için olay sözler! "Tek sıkıntısı Samet sevdası..."
Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi son prova maçına çıkan Türkiye, deplasmanda Polonya ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Millilerimiz, maçın 77. dakikasında Barış Alper ile skoru 1-1'e getirse de Zalewski'nin 90. dakikada attığı gole engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve Fatih Doğan karşılaşma sonrası özellikle de Vincenzo Montella için çok çarpıcı yorumlar yaptı.