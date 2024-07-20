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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu
Giriş Tarihi: 20.07.2024 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 19:14

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Yeni sezonda Real Madrid'in değişilmez oyuncularından birisi olması beklenen Arda Güler, şimdiden İspanya'ya damga vurmaya devam ediyor. EURO 2024'te gösterdiği performans sayesinde dünyanın en büyük genç yıldızları arasında yerini alan Arda Güler, Real Madrid'de kimsenin beklemediği bir gelişmeye neden oldu. İspanyollar, Arda Güler için adeta çılgına döndü. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak büyük bir sıçrama yaşayan Arda Güler, geçtiğimiz sezonun son haftalarına damga vurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

EURO 2024'te de milli takımla başarılı bir performans sergileyen milli yıldız, Real Madrid'in gelecek sezon değişilmez oyuncularından birisi olacak.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Fiziksel gelişimiyle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Carlo Ancelotti'nin parlayan yıldızlarından birisi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

Öte yandan İspanya'da beklenmedik bir şekilde Arda Güler çılgınlığı yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor! Kimse bunu beklemiyordu

FORMA SATIŞLARINDA PATLAMA

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Genç futbolcunun EURO 2024'te gösterdiği performans İspanya'da büyük yankı uyandırırken, Madrid devinde adeta Arda Güler çılgınlığı yaşandı.

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