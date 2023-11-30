Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:37

Son dakika haberleri: Real Madrid'de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler'in yeni adresini resmen duyurdular...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirip dünya futboluna armağan ettiği Arda Güler, sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanya kariyerine şanssızlıklarla başlayan milli futbolcu, üst üste 3 kez sakatlanarak beklentileri şimdilik karşılayamadı. Kısa süre içerisinde yeniden sahalardaki yerini alması beklenen Arda Güler için Real Madrid'de flaş bir karar verildi. İspanyol basını, milli futbolcunun yeni adresini resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…