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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Real Madrid'de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler'in yeni adresini resmen duyurdular...
Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:34 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:37

Son dakika haberleri: Real Madrid'de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler'in yeni adresini resmen duyurdular...

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirip dünya futboluna armağan ettiği Arda Güler, sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanya kariyerine şanssızlıklarla başlayan milli futbolcu, üst üste 3 kez sakatlanarak beklentileri şimdilik karşılayamadı. Kısa süre içerisinde yeniden sahalardaki yerini alması beklenen Arda Güler için Real Madrid'de flaş bir karar verildi. İspanyol basını, milli futbolcunun yeni adresini resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Real Madrid’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular...

Son dakika haberleri… Son yıllarda Türk futbolunun en parlak yeteneği olarak ortaya çıkan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla kısa sürede futbolseverlerin gözlerini pasını sildi.

Son dakika haberleri: Real Madrid’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular...

Sarı-lacivertli ekipte sahaya çıktığı her maçta taraftarlarını büyük bir heyecan yaşayan genç yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Real Madrid’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular...

İspanya'daki kariyerine şanssızlıklarla başlayan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma şansı bulamadı.

Son dakika haberleri: Real Madrid’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular...

Rayo Vallecano ve Braga maçlarında Ancelotti tarafından geniş kadroya davet edilen genç yıldızın yeniden yaşadığı sakatlık İspanyol devinde tüm planları altüst etti.

Son dakika haberleri: Real Madrid’de kimse bunu beklemiyordu! Arda Güler’in yeni adresini resmen duyurdular...

Sakatlıkların ardından hakkında birçok transfer dedikodusu yayılan Arda Güler'in son olarak yeniden çalışmalara başladığı öğrenildi.

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