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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…
Giriş Tarihi: 30.09.2024 20:05 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 20:08

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin son döneminde dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'I kadrosuna katan Galatasaray, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte yeni bir çehreye bürünen Aslan, flaş bir iddiayla sarsıldı. İtalyan gazetecinin yaptığı açıklamada Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray, iyi başladığı mücadelede 3-0 öne geçmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

Karşılaşmanın son dakikalarında yediği üst üste gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, büyük bir şoka uğramıştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

Öte yandan mücadelede 2 gol birden atarak taraftarların gönlünde taht kuran Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

Dünyaca ünlü yıldız futbolcunun sözleşmesindeki Galatasaraylıları şaşırtan madde ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…

İşte son dakika haberinin detayları…

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