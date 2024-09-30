Giriş Tarihi: 30.09.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
20:08
SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Galatasaraylıları şaşkına çevirdi…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin son döneminde dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen'I kadrosuna katan Galatasaray, tüm dünyada büyük ses getirmişti. Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte yeni bir çehreye bürünen Aslan, flaş bir iddiayla sarsıldı. İtalyan gazetecinin yaptığı açıklamada Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…