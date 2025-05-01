Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

TARAFTAR GRUPLARI İLE YASA DIŞI MAFYA ARASINDAKİ İLİŞKİ

İtalya'da Eylül 2024'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Inter ve Milan taraftar gruplarının, yasa dışı mafya gruplarıyla ilişkilerinin olması ve yasa dışı bazı faaliyetlere giriştikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmaya dayanarak, spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan FIGC, bugün ilk cezalarını açıkladı.