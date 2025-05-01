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Haberler Galeri Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi'ye şok ceza! İtalya'da 'Futbol-Mafya' soruşturmasında karar...
Giriş Tarihi: 01.05.2025 21:02 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 21:02

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi'ye şok ceza! İtalya'da 'Futbol-Mafya' soruşturmasında karar...

Son dakika haberleri: İtalya Serie A'da ortaya çıkan 'Futbol-Mafya' ilişkisine yönelik yürütülen soruşturmada karar çıktı. Inter'in yıldızı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tribün liderlerinin mafyayla olan bağlantılarına yönelik soruşturmada ceza alanlardan birisi... "Curva Nord" adlı taraftar grubunun temsilcileriyle ilişki içinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Inzaghi için verilen ceza belli oldu.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

İtalya'da 'Futbol-Mafya' ilişkisine yönelik yürütülen soruşturmada merakla beklenen cezalar açıklandı.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile teknik direktör Simone Inzaghi ceza alanlardan bazıları... İşte soruşturmanın detayları.

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Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

TARAFTAR GRUPLARI İLE YASA DIŞI MAFYA ARASINDAKİ İLİŞKİ

İtalya'da Eylül 2024'te Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Inter ve Milan taraftar gruplarının, yasa dışı mafya gruplarıyla ilişkilerinin olması ve yasa dışı bazı faaliyetlere giriştikleri şüphesiyle başlattığı soruşturmaya dayanarak, spor hukuku açısından kendi incelemesini yapan FIGC, bugün ilk cezalarını açıkladı.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

FIGC'ın belirlediği kurallara göre sezon başladıktan sonra futbol profesyonellerinin taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmemesi gerekiyor.

Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi’ye şok ceza! İtalya’da ’Futbol-Mafya’ soruşturmasında karar...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN CEZASI BELLİ OLDU

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Inter taraftar grubu "Curva Nord"un temsilcileriyle görüştükleri gerekçesiyle Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na 1 maç men ve 30 bin avro para cezası verildi.