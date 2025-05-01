Giriş Tarihi: 01.05.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
21:02
Son dakika: Hakan Çalhanoğlu ve Inzaghi'ye şok ceza! İtalya'da 'Futbol-Mafya' soruşturmasında karar...
Son dakika haberleri: İtalya Serie A'da ortaya çıkan 'Futbol-Mafya' ilişkisine yönelik yürütülen soruşturmada karar çıktı. Inter'in yıldızı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tribün liderlerinin mafyayla olan bağlantılarına yönelik soruşturmada ceza alanlardan birisi... "Curva Nord" adlı taraftar grubunun temsilcileriyle ilişki içinde olduğu iddia edilen Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Inzaghi için verilen ceza belli oldu.