SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

KULÜP DOKTORU GİDEMEDİ

İcardi, Avrupa'da bıçak altına yatsaydı, kulüp doktoru Yener İnce de bizzat ameliyatta olacaktı. Operasyon sürecinde İcardi ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 6 aylık rehabilitasyon sürecini takip edecek. 'Bu sezonu kapattı' gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yeni sezon kampına yetişmesi de şüpheli.