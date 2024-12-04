Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
10:20
SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray'ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı ile kadroda yapılacak değişikliğe dair tartışmalar sürerken sarı kırmızılı yönetimin gelecek sezon planları adeta şok etti. 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 günün ardından ameliyatını oldu. Sezonu kapattığı bilinen yıldız futbolcunun döneceği tarih için gün sayan taraftarları üzecek bir iddia çok şaşırttı. İşte haberin detayları…