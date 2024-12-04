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Haberler Galeri SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray'ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:20

SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray'ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı ile kadroda yapılacak değişikliğe dair tartışmalar sürerken sarı kırmızılı yönetimin gelecek sezon planları adeta şok etti. 7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yaşadığı sakatlık nedeniyle 24 günün ardından ameliyatını oldu. Sezonu kapattığı bilinen yıldız futbolcunun döneceği tarih için gün sayan taraftarları üzecek bir iddia çok şaşırttı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

Son dönemde sık sık özel hayatıyla konuşulan yıldız futbolcu Icardi ile ilgili şoke eden bir detay ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

7 Kasım'daki Tottenham maçında sakatlanan Mauro İcardi'de sağ ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

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SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

Ülkesi Arjantin'e giden İcardi, sakatlandıktan 24 gün sonra ameliyat oldu.

SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

TEKLİFİ REDDETTİ!

Kızlarının velayetini almaya çalışan ve operasyonu geciktiren Arjantinli forvet, Galatasaray cephesinin "İtalya'da ameliyat olmanı istiyoruz" önerisini geri çevirdi.

SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray’ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...

KULÜP DOKTORU GİDEMEDİ
İcardi, Avrupa'da bıçak altına yatsaydı, kulüp doktoru Yener İnce de bizzat ameliyatta olacaktı. Operasyon sürecinde İcardi ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 6 aylık rehabilitasyon sürecini takip edecek. 'Bu sezonu kapattı' gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yeni sezon kampına yetişmesi de şüpheli.

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