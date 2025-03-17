Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
09:31
Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı. Galatasaray'ın kazandığı haftada darbe alan sarı-lacivertliler rakibine diş geçiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından taraftardan özür diledi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmada gösterdiği performans sebebiyle taraftardan tepki görmüştü. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçında yaşananlar...