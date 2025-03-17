Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Dün evinde Samsunspor'u konuk etti. Maçın büyük bölümünde etkili taraf olan sarı-lacivertliler pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.