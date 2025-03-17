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Haberler Galeri Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:31

Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçında Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırladı. Galatasaray'ın kazandığı haftada darbe alan sarı-lacivertliler rakibine diş geçiremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından taraftardan özür diledi. Deneyimli oyuncu, karşılaşmada gösterdiği performans sebebiyle taraftardan tepki görmüştü. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçında yaşananlar...

Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Dün evinde Samsunspor'u konuk etti. Maçın büyük bölümünde etkili taraf olan sarı-lacivertliler pozisyonlar yakalasa da golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

Toplam 28 şut çekip 6 isabet sağlarken gol beklentisi 1.99 oldu. 22 şut ceza sahası içinden, 6'sı ise dışından geldi. 1 vuruş da direkten döndü. Kanarya 4 büyük şans kaçırdı.

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Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

10 korner ve 11 top çalma ile oynadı. Tam 52 defa rakip ceza sahasında topla buluştu. 65'e 35 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakibi kalesine yaklaştırmazken konuk ekip de 2 şutta 1 isabetle mücadeleyi noktaladı.

Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

GALİBİYET SERİSİ DE SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile golsüz berabere kalması sonrası ligde evinde yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Son dakika: Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi! Samsunspor maçının en çok konuşulan ismi oldu...

HAKEME DOKUNAN MOUANDILMADJI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunması sebebiyle 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.