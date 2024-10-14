Giriş Tarihi: 14.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
18:52
SON DAKİKA: Muslera'nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde "Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor." sözlerinden sonra gözler Cimbom'un yeni kalecisinin kim olacağın çevrildi. İşte Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen 3 kaleci...