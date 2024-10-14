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Haberler Galeri SON DAKİKA: Muslera'nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 18:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:52

SON DAKİKA: Muslera'nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde "Muslera sezon sonunda ülkesine dönmek istiyor." sözlerinden sonra gözler Cimbom'un yeni kalecisinin kim olacağın çevrildi. İşte Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen 3 kaleci...

SON DAKİKA: Muslera’nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray bu sezona da çok hızlı girdi ve yoluna namağlup bir şekilde lider olarak devam ediyor.

SON DAKİKA: Muslera’nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Cimbom, milli aradan sonra ligde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA: Muslera’nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

Bu sezon Victor Osimhen'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da gözler şimdi de kaleci Muslera'ya çevrildi.

SON DAKİKA: Muslera’nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

OKAN BURUK AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Muslera hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, Uruguaylı kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini ifade etti.

SON DAKİKA: Muslera’nın yerine kim gelecek? Bomba iddia: 2 milli kaleci transfer listesinde...

Okan Buruk, 'Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil' ifadelerine yer verdi.

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