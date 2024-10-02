Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 00:44

SON DAKİKA: Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı. Devler Ligi'nin 2. haftasında da bol gollü maçlar oynandı. Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Celtic karşısında tarihi bir skor elde etti. Gecenin gollü geçen bir diğer maçı da Inter-Kızılyıldız karşılaşması oldu. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika frikik golüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'de gecenin özetleri...

SON DAKİKA: Nuri Şahin’in takımı Dortmund’dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu’ndan inanılmaz gol...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın açılış maçları bugün oynandı. Toplam 9 karşılaşmanın olduğu gecede yine bol gollü maçlar seyredildi.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’in takımı Dortmund’dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu’ndan inanılmaz gol...

ARSENAL YILDIZLARIYLA KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Nuri Şahin’in takımı Dortmund’dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu’ndan inanılmaz gol...

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Kai Havertz ve 35'inci dakikada Bukayo Saka attı. Bu sonucun ardından Arsenal, 4 puana ulaşırken; Paris Saint-Germain ise 3 puanda kaldı.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’in takımı Dortmund’dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu’ndan inanılmaz gol...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN DA GOL ATTIĞI MAÇI INTER, 4-0 KAZANDI

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Inter, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırladı.

SON DAKİKA: Nuri Şahin’in takımı Dortmund’dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu’ndan inanılmaz gol...

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı ev sahibi Inter, 11'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 59'uncu dakikada Marko Arnautovic, 71'inci dakikada Lautaro Martinez ve 81'inci dakikada Mehdi Taremi'nin golleriyle 4-0 kazanmayı başardı. Inter puanını 4'e yükseltirken; Kızılyıldız ise henüz puanla tanışamadı.

SON DAKİKA