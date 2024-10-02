Giriş Tarihi: 02.10.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
00:44
SON DAKİKA: Nuri Şahin'in takımı Dortmund'dan tarihi skor! Hakan Çalhanoğlu'ndan inanılmaz gol...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta bu gece oynanan 9 karşılaşma ile başladı. Devler Ligi'nin 2. haftasında da bol gollü maçlar oynandı. Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund, Celtic karşısında tarihi bir skor elde etti. Gecenin gollü geçen bir diğer maçı da Inter-Kızılyıldız karşılaşması oldu. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu attığı harika frikik golüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'de gecenin özetleri...