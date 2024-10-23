SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi, imza parası istemesi üzerine yönetim masadan kalkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız oyuncu için pusuda bekleyen Süper Lig devleri İrfan Can Kahveci için adeta sıraya girdi. Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da devrede...