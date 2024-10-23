Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
11:47
SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can'a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...
Son dakika haberi… Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Gelen son bilgiye göre Trabzonspor'un da yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacağı ortaya çıktı. Tecrübeli isme Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adeta açık çek verildi. İşte flaş transfer haberine dair tüm detaylar…