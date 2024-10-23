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Haberler Galeri SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can'a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...
Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:47

SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can'a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Son dakika haberi… Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Gelen son bilgiye göre Trabzonspor'un da yıldız futbolcu için kesenin ağzını açacağı ortaya çıktı. Tecrübeli isme Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda adeta açık çek verildi. İşte flaş transfer haberine dair tüm detaylar…

SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi, imza parası istemesi üzerine yönetim masadan kalkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız oyuncu için pusuda bekleyen Süper Lig devleri İrfan Can Kahveci için adeta sıraya girdi. Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor da devrede...

SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Geçtiğimiz sezon kariyer sezonunu yaşayarak Avrupa devlerinin de radarına takılan İrfan Can Kahveci bu sezon ise pek forma şansı bulamadı.

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SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Geride bıraktığımız sezonda 46 maça çıkıp 18 gol, 12 asistle oynayan deneyimli futbolcu, bu sezon 11 maçta 416 dakika süre alabildi ve 1 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.

SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Jose Mourinho yönetiminde fazla şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA: Süper Lig devinden İrfan Can’a açık çek! Fenerbahçe masadan kalktı onlar sıraya girdi...

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda nasıl bir karar vereceği de büyük merak konusu olurken Süper Lig devleri adeta sıraya girdi.

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