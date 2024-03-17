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Haberler Galeri SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti
Giriş Tarihi: 17.03.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:06

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcuların sevindiği sırada sahaya Trabzonspor taraftarları girdi. Çıkan olaylarda futbolcular ve taraftarlar arasında uzun süren bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma bittikten sonra taraftarlar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi.

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

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