Giriş Tarihi: 17.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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SON DAKİKA: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ortalık bir anda karıştı! Maç biter bitmez taraftarlar ve futbolcular kavga etti
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcuların sevindiği sırada sahaya Trabzonspor taraftarları girdi. Çıkan olaylarda futbolcular ve taraftarlar arasında uzun süren bir arbede yaşandı. Yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...