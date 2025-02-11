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Haberler Galeri SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş'ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:04

SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş'ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

Son dakika haber: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor dün evinde ligin formda takımlarından Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavili takımda son günde hareketlilik yaşanıyor. Yönetim, transferin son gününde bir hamle daha yaptı. İşte Trabzonspor'un yeni genç yıldızı...

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş’ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili yönetim, ara transfer döneminin son gününde bir hamle daha yaptı.

SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş’ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

TRABZONSPOR DERBİYE MORALLİ GELİYOR

Evinde üst üste 4 maç kazanan Trabzonspor, puanını 26'ya yükseltti. Bordo-mavili takım, Eyüpspor galibiyetiyle Beşiktaş derbisine moralli çıkacak.

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SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş’ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve zirve yarışından çok erken kopan Trabzonspor, Beşiktaş maçını da kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş’ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

Ara transfer döneminde kadrosuna Sikan, Zubkov ve Mustafa Eskihellaç gibi isimleri katan bordo-mavili yönetim, transferin son gününde de yoğun mesai harcıyor.

SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş’ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...

TAKIMDA AYRILIK YAŞANABİLİR

Ara transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katan bordo-mavili takımda bir ayrılık yaşanabilir. 1. Lig ekibi Koaelispor, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Stefano Denswil'i kadrosuna katmak istiyor.

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