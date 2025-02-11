Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:04
SON DAKİKA: Trabzonspor son transferini yaptı! Şenol Güneş'ten Tim Jabol-Folcarelli hamlesi...
Son dakika haber: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor dün evinde ligin formda takımlarından Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavili takımda son günde hareketlilik yaşanıyor. Yönetim, transferin son gününde bir hamle daha yaptı. İşte Trabzonspor'un yeni genç yıldızı...