Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
14:07
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Yönetimi, kiralık golcüsü Paul Onuachu'yu gelecek sezon elinde tutmak ve satın almak için harekete geçti. İlk sezonunda takımının skor yükünü çeken 2 metrelik yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Puskas Yılın Golü adayına layık bir gol atan Onuachu Trabzonspor masaya oturacak. İşte transferin detayları...