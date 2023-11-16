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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...
Giriş Tarihi: 16.11.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:07

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Yönetimi, kiralık golcüsü Paul Onuachu'yu gelecek sezon elinde tutmak ve satın almak için harekete geçti. İlk sezonunda takımının skor yükünü çeken 2 metrelik yıldız futbolcu gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Puskas Yılın Golü adayına layık bir gol atan Onuachu Trabzonspor masaya oturacak. İşte transferin detayları...

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Milli ara nedeniyle dinlenen bordo-mavililer, 5 günlük iznin ardından bu akşam toplanarak Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Teknik direktör Abdullah Avcı, bazı isimlerin bireysel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışacak ve oynayamayan futbolcular da kendilerini kanıtlamanın mücadelesini verecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Milli araya TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor, 13. haftada deplasman da oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak başlayacak.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Berat, Denswil, Larsen, Bakasetas, Trezeguet, Kourbelis, Fountas, Bardhi ve Bakic'ten yoksun olarak hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Milli takımlara gidenlere dikkat çekerek, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Umarım sağlık sorunu yaşamadan dönerler" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Trabzonspor yönetimi harekete geçti! Onuachu için sıcak temas...

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncular dönene kadar oyun formasyonu üzerinde tekrar yaparak özellikle süre alamayan oyuncularla eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.

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