SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fred'in yanına takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, milli futbolcumuz Arda Güler'in kankasını transfer etmeye hazırlanıyor. Bu arada takımdaki geleceği merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu da kariyeriyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...