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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı
Giriş Tarihi: 11.08.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:52

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in kankası Fenerbahçe'ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fred'in yanına takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, milli futbolcumuz Arda Güler'in kankasını transfer etmeye hazırlanıyor. Bu arada takımdaki geleceği merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu da kariyeriyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fred'in yanına takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, milli futbolcumuz Arda Güler'in kankasını transfer etmeye hazırlanıyor. Bu arada takımdaki geleceği merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu da kariyeriyle ilgili son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Sarı-Lacivertliler'de en çok merak edilen konulardan biri Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı konusuydu...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in kankası Fenerbahçe’ye geliyor! Ferdi gitmek istediği yeri açıkladı

24 yaşındaki milli futbolcu, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istiyor.

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