Giriş Tarihi: 19.03.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
21:25
Son dakika transfer haberi: Berke Özer'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de topladığı 44 puanla 5.sırada yer alan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da ilgisini çekti. Transferde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Berke ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika basını, 24 yaşındaki eldiveni isteyen takımı duyurdu. İşte haberin detayları…