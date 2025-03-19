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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Berke Özer'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 20:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:25

Son dakika transfer haberi: Berke Özer'de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de topladığı 44 puanla 5.sırada yer alan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının da ilgisini çekti. Transferde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Berke ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Belçika basını, 24 yaşındaki eldiveni isteyen takımı duyurdu. İşte haberin detayları…

Son dakika transfer haberi: Berke Özer’de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Berke Özer’de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Arda Turan'ın öğrencilerinin bu başarısında en büyük pay sahiplerinden biri ise kaleci Berke Özer olarak görülüyor.

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Son dakika transfer haberi: Berke Özer’de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Performansıyla takdir toplayan ve Milli Takım'a da çağrılan Berke Özer'in transferde adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılıyor.

Son dakika transfer haberi: Berke Özer’de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Berke Özer'in İstanbul ekibindeki geleceği ise merak ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Berke Özer’de sürpriz gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

BERKE ÖZER'E SÜRPRİZ TALİP

Adı, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Berke Özer'e Belçika'dan sürpriz bir talip çıktı.