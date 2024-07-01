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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:26

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Rafa Silva transferini açıklayan Kartal, Di Maria girişimi sonrası yıldız golcüyü de transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Rafa Silva transferini açıklayan Kartal, Di Maria girişimi sonrası 2 yıldız oyuncuyu daha transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...

Siyah-beyazlılar; stoper, sol bek, orta saha, kanat forvet ve santrfor için çalışmalar yürütüyor.

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