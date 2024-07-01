Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
09:26
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta bombalar peş peşe! Yıldız golcü geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde durmak bilmiyor. Rafa Silva transferini açıklayan Kartal, Di Maria girişimi sonrası yıldız golcüyü de transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar...