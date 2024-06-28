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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 15:56

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, birçok yıldız oyuncuyla görüşürken, Sırp oyuncu için çılgın bir teklif yaptı. İşte kulüp tarihine geçecek o transfer ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Kanarya, birçok yıldız oyuncuyla görüşürken, Sırp oyuncu için çılgın bir teklif yaptı. İşte kulüp tarihine geçecek o transfer ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Gelecek sezon için çalışmalarına Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler gözler transfere çevrildi.

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