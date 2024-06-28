Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
15:56
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den çılgın teklif! Yıldız oyuncu tarihe geçecek...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, birçok yıldız oyuncuyla görüşürken, Sırp oyuncu için çılgın bir teklif yaptı. İşte kulüp tarihine geçecek o transfer ve tüm detaylar...