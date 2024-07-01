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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:55

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, bonservis rekoru kıracak yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Kanarya, bonservis rekoru kıracak yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü teknik adam olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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