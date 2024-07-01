Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:55
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın transferi! Bonservis rekoru kıracak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Kanarya, bonservis rekoru kıracak yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...