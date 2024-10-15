Giriş Tarihi: 15.10.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
21:36
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, yaz transfer döneminde çok istediği futbolcuyu, ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan bu oyuncu için tekrardan girişim yapılacağı iddia edildi. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ı ocak ayında karşı karşıya getirecek o isim…