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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:36

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takım, yaz transfer döneminde çok istediği futbolcuyu, ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan bu oyuncu için tekrardan girişim yapılacağı iddia edildi. İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ı ocak ayında karşı karşıya getirecek o isim…

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22'ye yükselterek milli ara lider girmeyi başardı.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

Sarı Kırmızılı yönetim, ocak ayında dahil edilecek isimler için de düğmeye bastı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

Teknik Direktör Okan Buruk'un da isteğiyle kollarını sıvayan yönetim, yaz transfer gündeminde ilgilendiği futbolcunun peşine düştü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray ve Beşiktaş onu istiyor! Ocak ayında transfer savaşı...

A Spor'da yer alan habere göre, kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Nicola Zalewski'yi yeniden gündemine aldı.

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